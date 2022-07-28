В Курской области трудоустроено 225 беженцев из ЛДНР и Украины

Пункты временного размещения регулярно информируют о возможности трудоустройства Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Пять месяцев назад в Курскую область начали прибывать люди из ЛНР, ДНР и Украины. За это время региональной службой занятости 225 из них были успешно трудоустроены. Еще 303 человека рассматривают предложенные вакансии, 87 из них уже оформляют необходимые документы.

- Все пункты временного размещения и курские семьи, принявшие беженцев, регулярно информируют о возможности трудоустройства, - рассказывают в областной администрации. – Работают мобильные офисы центров занятости совместно с представителями МФЦ, ПФР и работодателей. Специалисты организовали уже 52 выезда в пункты временного размещения.

На сегодняшний день беженцев, прибывших в Курскую область, ждет около двух тысяч вакансий в организациях и на предприятиях различных отраслей.

В региональном комитете по труду и занятости населения открыта горячая линия по телефонам: 122, +7-919-173-13-76, ежедневно с 8:00 до 23:00.