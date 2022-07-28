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Общество28 июля 2022 13:59

В Курской области установили охранные зоны для трех памятников природы

Подписаны соответствующие документы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Охранные зоны защитят памятники от неблагоприятных антропогенных воздействий

Охранные зоны защитят памятники от неблагоприятных антропогенных воздействий

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональной администрации сообщили, что для трех памятников природы регионального значения Курской области установили охранные зоны. В список вошли: Парк в деревне 1-я Воробьевка, бывшая усадьба А.А. Фета», «Поповкинская дубрава» и «Гладиолусовые луга». Охранные зоны установлены для того, чтобы защитить памятники от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Глава региона уже подписал соответствующие документы, также установлен режим охраны, использования земельных участков и водных объектов в границах охраняемых территорий.

В будущем границы охранных зон планируют обозначить аншлагами.