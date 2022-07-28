В Курской области установили охранные зоны для трех памятников природы

Охранные зоны защитят памятники от неблагоприятных антропогенных воздействий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональной администрации сообщили, что для трех памятников природы регионального значения Курской области установили охранные зоны. В список вошли: Парк в деревне 1-я Воробьевка, бывшая усадьба А.А. Фета», «Поповкинская дубрава» и «Гладиолусовые луга». Охранные зоны установлены для того, чтобы защитить памятники от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Глава региона уже подписал соответствующие документы, также установлен режим охраны, использования земельных участков и водных объектов в границах охраняемых территорий.

В будущем границы охранных зон планируют обозначить аншлагами.