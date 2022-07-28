В ДТП под Курском погиб 37-летний мужчина

Авария произошла Мантуровском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, 27 июля примерно в 18:20 на 6 км автодороги «Мантурово – Гущино» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «КИА Соренто», не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 27 июля в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла на улице Студенческой в Курске. Примерно в 11:30, по предварительным данным, автомобиль «Ивеко», под управлением водителя 1990 я, столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого была женщина-водитель 1989 года рождения.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Мерседес» получила ранения. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.