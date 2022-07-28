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Происшествия28 июля 2022 11:42

Ночью в Курске горел жилой дом

Пожар произошел на улице Красная Линия
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожар потушили за пять минут

Пожар потушили за пять минут

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 июля в 01:12. На улице Красная Линия горел жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и служба газа.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 01:22, справиться с огнем удалось в 01:27. Пожар тушил 21 человек и семь единиц техники.

Как сообщают в региональном МЧС, в результате пожара повреждена кровля жилого дома, стена на площади два квадратных метра, а также вещи б/у.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».