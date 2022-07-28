Туристско-информационный центр Курской области ищет сотрудников

Будущие гиды должны уметь интересно рассказывать о курских достопримечательностях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Туристско-информационный центр Курской области ищет креативных и энергичных сотрудников.

Если вы коммуникабельны, организованны, обладаете грамотной речью, хотите работать в команде профессионалов и развиваться в сфере туризма, вас здесь ждут.

Наличие высшего образования обязательно (предпочтительные направления: туризм, история, филология, маркетинг, пиар, журналистика).

Резюме нужно отправляйте на почту: gokursk@mail.ru

Ранее КП сообщала, что стали известны победители IV Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд - 2022». Конкурс проводился среди участников туристического рынка России и других стран. Его цель – создать эффективную информационную и коммуникационную площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туристическом рынке.

Среди победителей оказался и туристско-информационный центр Курской области. Он направил проект, представляющий фирменный стиль региона. В него вошли: путеводитель по Курской области, презентация региона, брендбук, сувенирная продукция и непосредственно сам официальный сайт ТИЦ gokursk.ru.

Всего на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии. Наиболее популярными стали номинации «Видеобрендинг», «Брендированная полиграфия», «Брендинг территорий» и «Брендированная сувенирная продукция».