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Туризм28 июля 2022 9:29

Туристско-информационный центр Курской области ищет сотрудников

Требуются креативные и энергичные люди
Ольга ДАНИЛОВА
Будущие гиды должны уметь интересно рассказывать о курских достопримечательностях

Будущие гиды должны уметь интересно рассказывать о курских достопримечательностях

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Туристско-информационный центр Курской области ищет креативных и энергичных сотрудников.

Если вы коммуникабельны, организованны, обладаете грамотной речью, хотите работать в команде профессионалов и развиваться в сфере туризма, вас здесь ждут.

Наличие высшего образования обязательно (предпочтительные направления: туризм, история, филология, маркетинг, пиар, журналистика).

Резюме нужно отправляйте на почту: gokursk@mail.ru

Ранее КП сообщала, что стали известны победители IV Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд - 2022». Конкурс проводился среди участников туристического рынка России и других стран. Его цель – создать эффективную информационную и коммуникационную площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туристическом рынке.

Среди победителей оказался и туристско-информационный центр Курской области. Он направил проект, представляющий фирменный стиль региона. В него вошли: путеводитель по Курской области, презентация региона, брендбук, сувенирная продукция и непосредственно сам официальный сайт ТИЦ gokursk.ru.

Всего на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии. Наиболее популярными стали номинации «Видеобрендинг», «Брендированная полиграфия», «Брендинг территорий» и «Брендированная сувенирная продукция».