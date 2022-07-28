Курян приглашают воспеть электротранспорт в стихах и рисунках

Лучшие рисунки разместят в городском транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается прием рисунков и стихотворений на конкурс, посвященный юбилею курского троллейбуса. 50-летие транспорта будут отмечать 21 августа.

В конкурсе детского рисунка «Курский троллейбус глазами детей» могут принять участие ребята в возрасте от пяти до 16 лет. Самые креативные работы будут размещены в общественном транспорте Курска и музее городского электрического транспорта, а их авторы получат призы, сообщает мэрия города.

Конкурс стихотворений «Мой любимый транспорт» приглашает к участию абсолютно всех без ограничений.

Присылать свои работы можно на электронную почту eltranskursk@mail.ru или по адресу: город Курск, улица Кавказская, 41. Рисунки можно сфотографировать или отсканировать. Обязательно необходимо указать ФИО автора, возраст и контактную информацию.

Конкурс продлится до 7 августа включительно, а 15 августа будут подведены итоги.