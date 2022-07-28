Многодетные куряне получат компенсацию на покупку школьной формы

До начала учебного года осталось чуть больше месяца Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 августа родители вправе подать заявление для назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для занятий в образовательном учреждении.

Об этом рассказали в комитете соцобеспечения. Там напомнили, что право на ежегодную денежную компенсацию имеют многодетные семьи, в составе которых шесть и более детей в возрасте до 18 лет.

Ежегодная денежная выплата предоставляется один раз в год на каждого ребенка.

Родители могут подать заявление и документы в МФЦ на бумажном носителе, пояснили в обладминистрации.

Одновременно с копиями предъявляются подлинники документов для их сверки.

Также все необходимые документы можно направить в органы социальной защиты населения по месту жительства через портал Госуслуг.