На курских пляжах оштрафовали почти 250 пьяных

Курянам рекомендуют купаться только на официальных пляжах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В разгар купального сезона сотрудники МЧС России по Курской области ежедневно патрулируют места массового отдыха у воды. Спасатели призывают курян внимательнее следить за своими детьми на водоемах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах.

Всего с начала купального сезона на нарушителей правил безопасного поведения на водоемах составлено 37 протоколов, оштрафовано около 250 человек, находящихся у воды в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают в региональном МЧС, многие куряне предпочитают отдыхать на «диких» пляжах. Однако именно в таких местах происходят трагедии и тонут люди. Так, с начала купального периода в Курской области уже утонули 12 человек, из них трое – дети. В свою очередь, случаев гибели ни на одном из 50 официальных пляжей в этом году не произошло.

Чтобы уберечь курян от беды, обучить их правилам поведения на воде и мерам по оказанию первой помощи утопающим, ежедневно в рейды по местам массового отдыха у воды выходят патрульные группы. С 1 июня провели уже около 70 рейдов.