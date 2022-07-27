Туристско-информационный центр Курской области оказался в числе победителей международного маркетингового конкурса

Результаты конкурса пока держат в секрете Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны победители IV Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд - 2022». Конкурс проводился среди участников туристического рынка России и других стран. Его цель – создать эффективную информационную и коммуникационную площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туристическом рынке.

Как сообщают в областной администрации, среди победителей оказался и туристско-информационный центр Курской области. Он направил проект, представляющий фирменный стиль региона. В него вошли: путеводитель по Курской области, презентация региона, брендбук, сувенирная продукция и непосредственно сам официальный сайт ТИЦ gokursk.ru.

Всего на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии. Наиболее популярными стали номинации «Видеобрендинг», «Брендированная полиграфия», «Брендинг территорий» и «Брендированная сувенирная продукция».

Церемония награждения призеров и победителей состоится 14 сентября в Москве. Чтобы сохранить интригу, результаты конкурса пока держат в секрете, а список проектов публикуется без указания номинации и занятого места