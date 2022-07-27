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Общество27 июля 2022 14:58

В Октябрьском районе Курской области появятся пять новых фельдшерско-акушерских пунктов

Один из них возведут в селе Старково
Кристина ГОРБАТЕНКО
В новые ФАПы закупят современное оборудование

В новые ФАПы закупят современное оборудование

Фото: Архив "КП"

В 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, в Октябрьском районе возведут пять новых ФАПов, сообщают в областной администрации. Один из фельдшерско-акушерских пунктов появится в селе Старково по просьбе фельдшера Валентины Фатьяновой. Женщина более 50 лет работает в ФАПе села, территория обслуживания большая, и все идут к ней за медицинской помощью. Поэтому сейчас Валентина Афанасьевна обратилась с просьбой построить новый ФАП.

Также в фельдшерско-акушерский пункт закупят современное оборудование. Помимо этого, за счет дополнительно выделенных федеральных средств планируют приобрести автомобили «Лада-Ларгус» для центральных районных больниц. Одну из машин передадут для выездов к пациентам медицинских работников ФАПа села Старково.