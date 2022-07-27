Курянин перевел мошенникам более 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Два года назад житель Курска вложил на бирже 350 тысяч рублей, однако эти средства не только не принесли прибыль, но и сами исчезли, как он думал «в лабиринтах инвестиций». Небольшую часть средств удалось вернуть с помощью юристов, сообщают в региональном УМВД.

Недавно курянину позвонили из некой адвокатской конторы и предложили восстановить справедливость за гонорар. Специалисты заявили, что на самом деле деньги мужчины все это время работали, поэтому накопились существенные дивиденды – более трех миллионов рублей. Курянин согласился получить эту сумму с помощью телефонных адвокатов.

Он поверил в то, что на его имя якобы был открыт специальный счет в иностранном банке. Мошенники прислали все реквизиты, но заявили, что по правилам открытия счет имеет отрицательный валютный баланс. По действующему курсу ровно – минус 537 тысяч 162 рубля. Чтобы на него в ближайшее время перевели более трех миллионов нужно внести эту сумму и обнулить баланс. Курянин выполнил все условия.

После отправки полумиллиона оставалось дождаться поступления средств, но их все не было. Мошенники перестали выходить на связь, и тогда мужчина написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.