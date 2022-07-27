Двое курян пытались угнать автомобиль

Украсть удалось лишь магнитолу Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, 23-летний курянин близко общался со своим 13-летним знакомым. В один из дней, когда оба молодых человека были пьяными, они во дворе дома на Магистральном проезде увидели открытую машину «ВАЗ 2115», которую решили угнать.

Машину завести не удалось, даже попытки толкать автомобиль не увенчались успехом. Тогда куряне решили украсть магнитолу и вытащили ее из панели. В таком виде транспорт и утром обнаружил хозяин.

Па записям с камер наружного наблюдения полицейские смогли узнать внешность воров. Ранее они уже попадали в поле зрения оперативников.

Из-за того, что молодые люди были сильно пьяные, они не смогли вспомнить, куда дели магнитолу. Сейчас украденное ищут.

23-летний курянин может получить срок не только за кражу, но и за то, что совершил ее вместе с несовершеннолетним.