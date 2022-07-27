28 июля в центре Курска отключат холодную воду

Воды не будет с 9:00 до 17:00 Фото: Архив "КП"

В городской администрации проинформировали курян о том, что 28 июля жители центра города временно останутся без холодной воды. В городе с 9:00 до 17:00 будут проводить аварийно-ремонтные работы.

Так, на время работ воду отключать почти на ста улицах: Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Сторожевая, Котова Гора, Свободная, Лобановка, Степана Разина, Коммунистическая, Горького, Володарского, Аристарховой, Н. Набережной, Льва Толстого, площадь Перекальского, Павлова, Московский проспект, Гоголя, Садовая, Золотая, Ватутина, Кузнечная, Почтовая, Урицкого, Дзержинского (Красная площадь – Ендовищенская и Сосновская), Гостиная, Гостиные переулки, Луначарского, Сонина, Марата, Кирова, Уфимцева, С. Саровского, Можаевская, К. Зеленко, Мирная, Мирный проезд, Челюскинцев, Чулковая гора, Лысая гора, Блинова, переулок Блинова, Ахтырской, переулок Новоахтырского, Ямская, К.Маркса до Никитской и Ломакина (К.Маркса, 12,14, 15,31 31-а, 47, 51. Никитская, 4,4-б, 6,8. Ломакина, 1,3), Красный Октябрь, 1-ая, 2-ая, 3-ая Пушкарная, Пушкарный переулок, 1-ая, 2-ая, 3-ая Офицерская, Офицерский переулок, Межевая, Межевой переулок, переулок Южный, Офицерский и всем прилегающим к ним улицам.

Справки по телефону: 70-06-14.