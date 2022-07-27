27 июля в Курске ремонтируют дороги на девяти улицах

Возможны затруднения в движении машин на указанных участках
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжаются ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 27 июля, ремонт проводят на девяти улицах.
Так, на улице Крюкова, Пионеров и Гоголя ремонтируют тротуары, а на Менделеева устанавливают перильное ограждение. На улице Овечкина выполняют устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия, на Садовой и проездах от улицы Ленина до улицы Радищева – меняют бордюрный камень. На Садовой и Кирова ремонтируют технологические колодцы с заменой крышек люков.
В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.