27 июля в Курске ремонтируют дороги на девяти улицах

Возможны затруднения в движении машин на указанных участках Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 27 июля, ремонт проводят на девяти улицах.

Так, на улице Крюкова, Пионеров и Гоголя ремонтируют тротуары, а на Менделеева устанавливают перильное ограждение. На улице Овечкина выполняют устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия, на Садовой и проездах от улицы Ленина до улицы Радищева – меняют бордюрный камень. На Садовой и Кирова ремонтируют технологические колодцы с заменой крышек люков.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.