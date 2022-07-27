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Происшествия27 июля 2022 11:16

Под Курском автомобиль сбил девятилетнюю девочку

Авария произошла в Рыльском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ребенка с травмами доставили в больницу

Ребенка с травмами доставили в больницу

Фото: Архив "КП"

Авария случилась 26 июля примерно в 10:45 в районе дома № 29 по улице Дзержинского в Рыльске. Как сообщают в региональном УГИБДД, водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», сбил несовершеннолетнюю девочку-пешехода 2013 года рождения.

В результате ДТП девочка получила ранения и была доставлена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 26 июля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла на улице Ленина в Железногорске примерно в 09:40. По предварительным данным, водитель1942 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21214», сбил женщину-пешехода 1957 года рождения.

В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.