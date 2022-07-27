Юных курских музыкантов приглашают участвовать в Международном конкурсе

По традиции финалисты сыграют с профессионалами Фото: Светлана ВОЛКОВА

Талантливые юные музыканты в возрасте до 18 лет могут принять участие в XIV Международном конкурсе исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты». Прием заявок продлится до 29 сентября.

Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Струнные щипковые народные инструменты. Домра, балалайка», «Клавишные народные инструменты. Баян, аккордеон», «Народное пение». Помимо этого, победителей впервые определят в двух категориях: среди обучающихся в ДШИ и ДМШ, а также среди обучающихся в музыкальных школах при колледжах, училищах и в средних специальных музыкальных школах. Общий призовой фонд составит полтора миллиона рублей.

Конкурс пройдет в Свиридовском зале Курской государственной филармонии с 8 декабря по 11 декабря 2022 года.