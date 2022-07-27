В Курске презентуют экспозицию «Народная АРТ_Мозаика»

Выставка пройдет в рамках Года культурного наследия народов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика».

Экспозиция «Народная АРТ_Мозаика» объединит в единое тематическое пространство три уникальные локации:

выставка художественных работ «Буквица» народной изобразительной студии Курского областного Дома народного творчества. Руководитель — Татьяна Шкалина;

экспозиция кукол «Возвращение к истокам» мастера декоративно-прикладного творчества Елены Самохиной;

выставка «Рукотворное чудо» мастерицы Надежды Щадных.