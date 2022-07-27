В Курской области от ковид умерла женщина 71 года

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 27 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 120 255 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 40. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 126 человек, на ИВЛ – один (инвазивная).

По оперативным данным оперштаба, с начала пандемии от ковид скончались 2497 человек. В том числе за последние сутки - женщина 71 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.