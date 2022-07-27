В Курске благоустроят лесопарковую зону на Клыкова

Работы должны завершить до 2024 года
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске благоустроят лесопарковую зону на проспекте Клыкова
Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Там отметили, что это единственная зеленая зона в густонаселенном районе.
Жители давно мечтали благоустроить сквер. В прошлом году горожане проголосовали за проект, который будет реализован.
Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Курске в период 2018-2024 годов».
Дизайн-проектом сформированы зоны для детского и взрослого отдыха горожан с возможностью занятий подвижными играми и спортом. Также предусмотрена огороженная площадка для выгула и дрессировки собак.
Проектом предусмотрено устройство тротуарных дорожек и наружного освещения.
Планируется озеленение и устройство цветников. Вдоль тротуаров будут установлены скамейки и урны для мусора. Детский игровой городок оснастят качелями, воркаутом, скейт-площадкой, площадкой для катания на роликах.
Стоимость проекта - 40,5 миллионов рублей.