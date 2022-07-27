В Курске благоустроят лесопарковую зону на Клыкова

Работы должны завершить до 2024 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске благоустроят лесопарковую зону на проспекте Клыкова

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Там отметили, что это единственная зеленая зона в густонаселенном районе.

Жители давно мечтали благоустроить сквер. В прошлом году горожане проголосовали за проект, который будет реализован.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Курске в период 2018-2024 годов».

Дизайн-проектом сформированы зоны для детского и взрослого отдыха горожан с возможностью занятий подвижными играми и спортом. Также предусмотрена огороженная площадка для выгула и дрессировки собак.

Проектом предусмотрено устройство тротуарных дорожек и наружного освещения.

Планируется озеленение и устройство цветников. Вдоль тротуаров будут установлены скамейки и урны для мусора. Детский игровой городок оснастят качелями, воркаутом, скейт-площадкой, площадкой для катания на роликах.

Стоимость проекта - 40,5 миллионов рублей.