В Курске началась реконструкция дома, где жил автор "Черного квадрата"

Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области выдал разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом А.Ф. Безходарного», более известного как дом Малевича.

Памятник архитектуры относится к концу XIX – началу XX веков, расположен по адресу: Курск, улица Почтовая, 17.

Дом А.Ф. Безходарного был признан объектом, находящимся в неудовлетворительном состоянии, и предоставлен в аренду на льготных условиях - за 1 рубль на 49 лет. Арендатор за счет своих средств обязан провести работы по сохранению строения в срок, не превышающий семи лет.

Как рассказали в областном комитете по охране объектов культурного наследия, будут проведены ремонтно-реставрационные работы крыши, наружных стен, внутренних помещений здания.

Дом приспособят для современного использования в соответствии с выданным разрешением и научно-проектной документацией, сообщили в обладминистрации.