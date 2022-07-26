Курян приглашают на выставку «PRO ЛЕТО»

Выставка продлится до 8 августа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совсем скоро жители и гости Курска смогут насладиться работами, которые посвящены лету. 27 июля в Выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» состоится открытие выставки произведений курских художников «PRO ЛЕТО». Начало мероприятия – в 16:00.

На экспозиции будут представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Гости выставки смогут посмотреть летние пейзажи, портреты и натюрморты, написанные на открытом воздухе. Как сообщают в городской администрации, отдельный блок работ составят этюды, наброски, картины, созданные художниками во время летних творческих поездок по России (Курская область, Белгород, Липецк, Краснодарский край).

Выставка продлится до 8 августа. Телефон для справок: (4712) 70-20-69