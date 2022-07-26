Житель Железногорска Курской области ограбил 12 дачных участков

Мужчина незаконно проникал в чужие дома Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, в полицию в течение года поступали заявления краже имущества из дачных домов. Полицейские установили, что кражи были совершены аналогичным способом. Так удалось установить возможного подозреваемого. Им оказался житель Железногорского района 1992 года рождения, который ранее был неоднократно судим.

Выяснилось, что мужчина незаконно проникал в чужие дома – отгибал окна и ломал дверные замки. Он крал электроприборы и медные кабели, разбирал их на части и сдавал в пункты приема металла. В один из таких визитов мужчина заметил автомобиль «LADA», ключи которого были в замке зажигания. Мужчина угнал машину, а когда в бензобаке закончилось топливо, бросил автомобиль.

В ходе обыска в доме и на даче мужчины нашли похищенные им бензопилу и бензотриммер. Общая сумма от его преступлений составила более ста тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.