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Общество26 июля 2022 12:30

В Курчатове Курской области благоустраивают Парк птиц

Здесь устроили озеро для лебедей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Парк находится на берегу Курчатовского водохранилища

Парк находится на берегу Курчатовского водохранилища

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курчатове Курской области продолжаются работы по благоустройству Парка птиц. Для этого разработан специальный дизайн-проект.

В парке построили три вольера, а также сделали устройство озера для лебедей, где уже поселились три птицы: два самца и самка. Ранее они получили увечья и в дикой природе, к сожалению, не выживут.

Парк птиц - это мини-зоопарк с птицами, который находится на берегу Курчатовского водохранилища, на набережной. Его создатель – энтузиаст Владимир Загорулько.