В Курчатове Курской области благоустраивают Парк птиц

Парк находится на берегу Курчатовского водохранилища Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курчатове Курской области продолжаются работы по благоустройству Парка птиц. Для этого разработан специальный дизайн-проект.

В парке построили три вольера, а также сделали устройство озера для лебедей, где уже поселились три птицы: два самца и самка. Ранее они получили увечья и в дикой природе, к сожалению, не выживут.

Парк птиц - это мини-зоопарк с птицами, который находится на берегу Курчатовского водохранилища, на набережной. Его создатель – энтузиаст Владимир Загорулько.