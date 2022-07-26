Губернатор Курской области отреагировал на включение его в санкционный список Великобританией

Роман Старовойт сказал, что у него нет счетов и недвижимости за рубежом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт отреагировал на новость о включении его в новые списки санкций Великобритании:

- Я под санкциями с 2014 года, когда начали строить Крымский мост. За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России.

Напомним, в июне 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР.

В санкционный список Великобритании попали также главы Чувашии, Башкирии, Челябинской, Брянской, Свердловской и других областей РФ.

Здесь же - руководители ДНР и ЛНР.

Игорь Артамонов также уже прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале.

- Друзья, сейчас нахожусь в небольшом отпуске в Кисловодске, - написал губернатор Липецкой области. - Из новостей узнал, что власти Великобритании включили меня в санкционный список. Очень рад, что моя работа и работа моей команды по восстановлению Донбасса так раздражает наших "партнеров". Значит, все делаем правильно. Помогали и будем помогать.

- Попал под санкции правительства Великобритании. Иллюзий насчет отношения к России и политике нашего национального лидера не испытывал никогда. Работа по налаживанию мирной жизни в Луганской Народной Республике, восстановлению инфраструктуры, помощь гражданам, пострадавшим от действий правительства Украины и «просвещенного Запада» оценена по достоинству, - отреагировал на произошедшее врио руководителя Тамбовской области Максим Егоров.

Кроме того под санкциями этого государства оказались и депутаты Госдумы от Курской области.