За два дня в Курской области утонули три человека

Курян просят соблюдать меры безопасности на водоемах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжают происходить несчастные случаи на воде. Так, как сообщают в региональном СУ СК, за прошедшие двое суток на курских водоемах утонули три человека.

Одна из трагедий произошла в поселке Стрелецкое Обоянского района. Там в пруду был обнаружен труп 32-летнего мужчины. В деревне Лески Черемисинского района на водоеме погиб 24-летний молодой человек. В Курске в реке Кривец утонул 61-летний мужчина. Полиция выясняет обстоятельства этих происшествий.

СУ СК РФ по Курской области в очередной раз просит жителей Курской области, соблюдать меры безопасности на водоемах.