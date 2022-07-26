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Происшествия26 июля 2022 11:36

За два дня в Курской области утонули три человека

В регионе произошли очередные несчастные случаи на воде
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курян просят соблюдать меры безопасности на водоемах

Курян просят соблюдать меры безопасности на водоемах

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжают происходить несчастные случаи на воде. Так, как сообщают в региональном СУ СК, за прошедшие двое суток на курских водоемах утонули три человека.

Одна из трагедий произошла в поселке Стрелецкое Обоянского района. Там в пруду был обнаружен труп 32-летнего мужчины. В деревне Лески Черемисинского района на водоеме погиб 24-летний молодой человек. В Курске в реке Кривец утонул 61-летний мужчина. Полиция выясняет обстоятельства этих происшествий.

СУ СК РФ по Курской области в очередной раз просит жителей Курской области, соблюдать меры безопасности на водоемах.