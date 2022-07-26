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Происшествия26 июля 2022 11:16

В Курской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла в Солнцевском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина умер на месте ДТП

Мужчина умер на месте ДТП

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в региональном УГИБДД, 25 июля примерно в 21:15 водитель1988 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», ехал по автодороге «Обоянь – Солнцево – Мантурово – Плоское». На 9 км он не справился с управлением и сбил велосипедиста 1961 года рождения, который был на проезжей части.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 25 июля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Щигровском районе примерно в 19:30 на 1 км автодороги «Никольский - Большой Змеинец – Касиновка». По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «ТАГАЗ ТАЙГЕР», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и пассажиры, 1993 года рождения и 1994 года рождения, получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.