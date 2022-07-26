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Звезды26 июля 2022 10:30

Титул "Мистер Курск-2022" поделили два брата

Владислав и Михаил Лебедевы могут представить регион на конкурсе «Мистер Россия»
Ольга ДАНИЛОВА
14 парней боролись за титул самого талантливого и красивого мужчины Курска

14 парней боролись за титул самого талантливого и красивого мужчины Курска

Фото: предоставлено организаторами

В городе прошел конкурс мужской красоты и талантов "Мистер Курск-2022". В этом году в нем приняли участие 14 представителей сильного пола из Курской области.

Подготовка шла месяц. За это время куряне участвовали в более 12 мастер-классах: от занятий по имиджу до лекций и практикума по арт-терапии.

В финале участники выходили в русских народных костюмах, классических образах и стиле кэжуал. Также мужчины попробовали свои силы в творческом конкурсе.

- На финале произошло уникальное событие: впервые за всю историю мужских конкурсов красоты победу одержали родные братья: Владислав и Михаил Лебедевы, — рассказала газете «Друг для Друга» директор конкурса Надежда Зайцева. — Они получили титулы «Мистер Курск» и «Гран-при Мистер Курск», одинаковые по значимости номинации.

Организатор добавила, что теперь куряне могут представлять регион на конкурсе «Мистер Россия».

А Дмитрий Нестеренок («Мистер Студенчество») и Артем Опимах («Вице-Мистер Студенчество») получили право защитить честь Курской области на всероссийском конкурс «Мистер Студенчество».