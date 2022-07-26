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Деловой Курск26 июля 2022 10:05

Дорога от микрорайона Северного в Курске до трассы М-2 «Крым» готова наполовину

Сейчас приступили к обустройству переходных скоростных полос
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Курске ряд магистралей ремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги»

В Курске ряд магистралей ремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги»

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Строительство дороги от микрорайона Северного до трассы М-2 «Крым» ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность новой автомагистрали - 1,3 километра, ширина - семь метров. Она поможет разгрузить быстроразвивающийся микрорайон и станет дополнительным объездом на время строительства двухуровневой транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте ее примыкания к проспекту Победы.

Здесь проделана работа по выемке грунта, устройству земляного полотна и дорожной одежды. Подрядная организация уже уложила более восьми тысяч кубометров асфальтобетонной смеси, это почти 70% общего объема нижнего слоя.

Дорожники приступили к обустройству переходных скоростных полос. Начаты работы по организации отвода и сброса воды с проезжей части. Готовность объекта – 50%.

На завершающем этапе проведут устройство линии наружного электроосвещения, нанесут дорожную разметку из термопластика и установят дорожные знаки. На примыкании к проспекту Дериглазова обустроят тротуары. Сдача объекта планируется в этом году, сообщает администрация региона.