Дорога от микрорайона Северного в Курске до трассы М-2 «Крым» готова наполовину

В Курске ряд магистралей ремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Строительство дороги от микрорайона Северного до трассы М-2 «Крым» ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность новой автомагистрали - 1,3 километра, ширина - семь метров. Она поможет разгрузить быстроразвивающийся микрорайон и станет дополнительным объездом на время строительства двухуровневой транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте ее примыкания к проспекту Победы.

Здесь проделана работа по выемке грунта, устройству земляного полотна и дорожной одежды. Подрядная организация уже уложила более восьми тысяч кубометров асфальтобетонной смеси, это почти 70% общего объема нижнего слоя.

Дорожники приступили к обустройству переходных скоростных полос. Начаты работы по организации отвода и сброса воды с проезжей части. Готовность объекта – 50%.

На завершающем этапе проведут устройство линии наружного электроосвещения, нанесут дорожную разметку из термопластика и установят дорожные знаки. На примыкании к проспекту Дериглазова обустроят тротуары. Сдача объекта планируется в этом году, сообщает администрация региона.