В Курской области обнаружили новые охраняемые виды животных

В степной балке сохраняется богатый комплекс растений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники комитета природных ресурсов Курской области обследовали памятник природы «Степная балка близ села Погожее». Он расположен в границах Погоженского сельсовета Тимского района, занимает одну из балок на левобережье верхнего участка реки Оскол площадью около 18 гектаров.

Впервые комплексное обследование степной балки специалисты ОКУ «Дирекция ООПТ» провели в 2020 году. В результате повторного обследования обнаружили новые охраняемые виды растений и животных.

Балку начал заселять сурок степной - его норы появились в нескольких местах, также на территории замечен степной хорь.

Обследование проводили во время обильного цветения шалфея, который опыляется в основном шмелями. Отмечены два охраняемых вида: шмель армянский, занесенный в Красную книгу РФ, и шмель пластинчатозубый, включенный в Красную книгу Курской области. Из редких бабочек обнаружили голубянку терсит.

В степной балке сохраняется богатый комплекс растений: встречаются фрагменты ковыля красивейшего и перистого, горицвета весеннего и ириса безлистного. Балка отличается крупной популяцией проломника Козо-Полянского, внесенного в Красную книгу РФ, а также черноголовника кровохлебкового, серпухи лучистой. Ближе к днищу балки встречаются мытник Кауфмана, резеда желтая, остролодочник волосистый.

Научная ценность территории связана с ее высоким биологическим разнообразием на сохранившихся и восстанавливающихся фрагментах луговых степей. Ее регулярный мониторинг нужен для пополнения базы данных об обитающих здесь видах растений и животных.