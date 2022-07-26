Пять сельских педагогов Курской области получат по миллиону рублей

Программой «Земский учитель» предусмотрена единовременная выплата в миллион рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В комитете образования и науки Курской области подвели итоги конкурсного отбора в рамках федеральной программы «Земский учитель» в 2022 году. Победителями признаны пять учителей. Они отправятся на работу в школы города Льгова, Пристенского и Солнцевского районов.

Учителя иностранного языка придут в Лещиноплотавскую школу Солнцевского района и школу №2 города Льгова. Еще три педагога отправятся в Пристенский район: в Кировскую школу – учитель математики и физики, в Сазановскую – учитель математики, в Бобрышевскую – учитель физической культуры.

Программой «Земский учитель» предусмотрена единовременная выплата в миллион рублей педагогу, прибывшему на работу в село, поселок либо город с населением до 50 тысяч человек. По условиям программы он должен отработать в школе не менее пяти лет.