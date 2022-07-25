В селе Алексеевке Курской области прекратился минометный обстрел

25 июля ВСУ обстреляли Глушковский район Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ранее «КП» сообщала, что сегодня, 25 июля около шести вечера Курская область снова подверглась атаке со стороны ВСУ. У себя в социальных сетях глава региона Роман Старовойт проинформировал, что под огнем оказалось село Алексеевка.

- В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет, - заявил губернатор.

Спустя почти час после новости об обстреле глава региона сообщил, что атака на Алексеевку прекратилась. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Также нет в селе и разрушений.