В Курске горел грузовой автомобиль

Причина возгорания устанавливается Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 25 июля в 15:10. Горел автомобиль вблизи СНТ «Мир».

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

По прибытии спасатели незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 15:23, ликвидировать его удалось в 15:26. Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

- Горел древесный уголь рядом с автомобилем, на площади один квадратный метр, - сообщают в региональном МЧС. – Уголь в фургоне грузового автомобиля «Хендай» не поврежден.

В результате пожара никто не пострадал. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».