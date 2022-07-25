Куряне передали сладкие подарки детям в ДНР

Подарки получили более 360 детей Фото: Архив "КП"

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев с делегацией посетил Первомайский район в ДНР, сообщают в областной администрации. Представители Курской области привезли воспитанникам детского дома и дошкольникам сладкие наборы. Всего подарки получили более 360 детей.

Помимо этого, ассоциация работников ветеринарии Курской области передала около четырех тонн корма для бездомных животных Первомайского района.

Напомним, в июне 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР. Регион помогает восстанавливать важные социальные объекты, а также доставляет гуманитарные грузы.