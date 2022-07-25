Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 15:30

Куряне передали сладкие подарки детям в ДНР

Также доставили около четырех тонн корма для бездомных животных
Кристина ГОРБАТЕНКО
Подарки получили более 360 детей

Подарки получили более 360 детей

Фото: Архив "КП"

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев с делегацией посетил Первомайский район в ДНР, сообщают в областной администрации. Представители Курской области привезли воспитанникам детского дома и дошкольникам сладкие наборы. Всего подарки получили более 360 детей.

Помимо этого, ассоциация работников ветеринарии Курской области передала около четырех тонн корма для бездомных животных Первомайского района.

Напомним, в июне 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР. Регион помогает восстанавливать важные социальные объекты, а также доставляет гуманитарные грузы.