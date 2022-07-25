В Курской области установили 467 водоохранных знака

Всего планируют установить 504 знака на водных объектах региона Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Водоохранные знаки обозначают границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов региона. Их главная цель – предотвратить загрязнение, засорение, заиления водных объектов, а также сохранить среду обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Знаки информируют о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Их размещением занимаются специалисты регионального комитета природных ресурсов.

Так, в комитете сообщают, что в 2022 году было установлено 467 специальных информационных знака. Они находятся на реках: Сейм, Свапа, Погарщина, Усожа, Чернь, Рясник, Речица, на общей протяженности 1660 км. Всего, комитетом планируется установить 504 знака на водных объектах региона. В том числе - на реках Тускарь, Кур и протоке Кривец.