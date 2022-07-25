В Курске на Ленина заменили 850 метров теплосетей

Всего нужно уложить 1500 метров теплосетей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске теплоэнергетики продолжают работы на участке улицы Ленина от площади Перекальского до улицы Садовой. Как сообщают в городской администрации, уже выполнена большая часть работ - уложили 850 метров новых теплосетей из запланированных к укладке 1500 метров.

Сообщается, что работы идут круглосуточно. Сейчас специалисты завершают подготовку сетевых каналов для укладки новых износостойких трубопроводов.

Продолжается и ремонт курских дорог. Сегодня, 25 июля, дорожники выполняют работы на 1,9 км автодороги, проходящей по улице Пионеров.

В настоящее время ремонтируют тротуар из асфальтобетона типа SP-4. В ходе ремонта также заменят люки, установят новые дорожные знаки, искусственные дорожные неровности и нанесут дорожную разметку термопластиком.