За неделю в Курской области произошло 16 пожаров

С 18 по 22 июля курские спасатели 41 раз выезжали по тревоге. В регионе произошло 16 пожаров, в десяти случаях горели сухая трава и мусор. Так, 21 июля произошел пожар в квартире жилого дома на улице Комарова в Курске. В результате пожара огнем были повреждены вещи б/у на площади один квадратный метр. Пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы два человека.

Как рассказывают в противопожарной службе Курской области, 12 раз спасатели выезжали на ликвидацию ДТП. Пострадало 12 человек.

Спасатели продолжают напоминать курянам о правилах пожарной безопасности. Так, на минувшей неделе было проинструктировано 36 002 человека, удалось распространить 35 291 анкет-памяток.