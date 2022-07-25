В ДТП в Курской области пострадал 15-летний водитель мопеда

Авария произошла в селе Клюква Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 24 июля в 19:50 в районе дома № 285 села Клюква Курского района. В региональном УГИБДД сообщают, мопед «Орион», под управлением несовершеннолетнего водителя 2007 года рождения, столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого был водитель 1979 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

По данным УГИБДД, в 2022 году в Курской области уже зарегистрировано 73 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 77 детей получили ранения. Один ребенок погиб.

Для предотвращения ДТП с участием детей-пассажиров с 25 июля по 5 августа в Курской области пройдет кампания «Самый главный пассажир». В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД будут проверять водителей и выявлять тех, кто нарушает правила перевозки детей в автомобилях.