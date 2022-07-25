В Железногорске Курской области ликвидировали пожар

В результате пожара никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре в Железногорске на улице Ленина поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 25 июля в 13:01.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №11 Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к разведке и боевому развертыванию. Загорание было локализовано в 13:04, справиться с огнем удалось в 13:05.

В региональном МЧС сообщают, что на площади в один квадратный метр горела бытовая техника. К пожар тушили 14 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».