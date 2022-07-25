Курян ждут футбольные выходные

Неделя обещает быть насыщенной спортивными событиями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Июльское затишье скоро сменится богатым на соревнования августом. А пока публикуем спортивный календарь на текущую неделю. Нас ждут теннис, гольф, спортивное ориентирование и футбольные выходные.

26-30 июля, 10:00.

Первенство Курской области по теннису среди юношей и девушек до 13 лет.

Место проведения: Курск, Академия тенниса, ул. Сумская, 9.

30 июля, 11:00.

Кубок Курской области по гольфу.

Место проведения: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр. Молодёжный, д. 6.

30 июля, 15:00.

31 июля, 11:00.

Первенство Курской области по спортивному ориентированию памяти героев Курской битвы «Огненная дуга».

Место проведения: с. Михайловка, Железногорского района.

30 июля, 17:00

Вторая лига, Группа 3.1. ФК «Авангард» (Курск) – ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Место проведения: стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина 56-58.

31 июля, 11:00

ЮФЛ, группа «Б». «Авангард» (Курск) – «Академия футбола» (Тамбов).

Место проведения: стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина 56-58.