Курян ждут футбольные выходные

Неделя обещает быть насыщенной спортивными событиями
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Июльское затишье скоро сменится богатым на соревнования августом. А пока публикуем спортивный календарь на текущую неделю. Нас ждут теннис, гольф, спортивное ориентирование и футбольные выходные.
26-30 июля, 10:00.
Первенство Курской области по теннису среди юношей и девушек до 13 лет.
Место проведения: Курск, Академия тенниса, ул. Сумская, 9.
30 июля, 11:00.
Кубок Курской области по гольфу.
Место проведения: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр. Молодёжный, д. 6.
30 июля, 15:00.
31 июля, 11:00.
Первенство Курской области по спортивному ориентированию памяти героев Курской битвы «Огненная дуга».
Место проведения: с. Михайловка, Железногорского района.
30 июля, 17:00
Вторая лига, Группа 3.1. ФК «Авангард» (Курск) – ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
Место проведения: стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина 56-58.
31 июля, 11:00
ЮФЛ, группа «Б». «Авангард» (Курск) – «Академия футбола» (Тамбов).
Место проведения: стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина 56-58.