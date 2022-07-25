В центре Курска на ходу сгорела иномарка

Автомобиль вспыхнул во время движения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 00:38 25 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля, который ехал по улице Карла Маркса в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №2 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии службы сразу стали тушить огонь. Загорание локализовано в 00:42, ликвидировано в 00:45.

В результате пожара сгорел моторный отсек и салон автомобиля Mazda RX-8, сообщил в региональном МЧС.

Пожар тушили девять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.