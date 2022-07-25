Курский «Авангард» в Липецке обыграл хозяев

В Липецке состоялся матч группы 3.1 второй лиги. Курский «Авангард» в гостях обыграл местный «Металлург» со счетом 0:2. Оба мяча забил Владислав Игнатенко.

В добавленное время хозяева могли забить гол в ворота курян, но подвела реализация.

До этого курский «Авангард» в первом матче сезона на домашней арене обыграл тамбовский «Спартак» - 2:0. Мячи забили Александр Войнов (32 минута) и Владислав Игнатенко (50 минута).

Отметим, что минувший матч проходил в рамках «Кубка Черноземья» на призы «КП». Таким образом, у «Авангарда» стало шесть очков, у «Металлурга» нет зачетных баллов, как и у «Спартака». Правда, у липчан и тамбовчан по игре в запасе.

Кстати, в группе «Б» Юношеской футбольной лиги курский «Авангард» обыграл ФК «Калуга» со счетом 2:1. Победу куряне одержали благодаря дублю Родиона Коровина.

Поздравляем курский клуб и болельщиков!