24-25 июля в Курской области пройдут дожди с градом

Ливень может пойти уже после девяти вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

МЧС предупреждает о непогоде.

По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21.00 24 июля до 21.00 25 июля облачно с прояснениями. Местами дожди с грозами и градом.

В темное время суток возможен туман. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +13-18°, днем + 21-26°.

Спасатели напоминает: в случае беды всегда можно обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации.

Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы, что позволит сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придёт вовремя.