В Курске могут открыть уличные танцполы

Одну из танцплощадок предлагают открыть в Первомайском Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне собирают подписи за открытие в областном центре всесезонных уличных танцполов. "Сегодняшняя молодежь утрачивает навыки реального общения в обществе, все свободное время проводит в интернете уткнувшись в мониторы компьютеров и телефонов. Существовавшая ранее открытая развитая городская инфраструктура для общения исчезает. Парки пустеют, негде отдохнуть на свежем воздухе, уже полное отсутствие современных танцевальных площадок.

Виртуальное общение, фото аватарок и клавиатура - не лучшее общение", - считает автор онлайн петиции Сергей Поляков.

Сергей предлагает создать в городе площадки по аналогии с московскими в парке Горького, Сокольниках, Зарядье, Музеон, но только лучше.

Один из вариантов - в Первомайском парке в центре города.

Сергей Поляков – хореограф, преподает бразильский зук. В интервью "Курской правде" единомышленница Сергея, Наталья Мосалова, рассказала, что парные танцы лучше развивают умение общаться:

– На танцполах образуются семьи. Бывает, молодому человеку трудно начать разговор. На танцполе все гораздо проще. Он подходит к девушке, спрашивает: «Вы танцуете?» Она отвечает. Вот уже завязался диалог. Люди приходят на танцпол развиваться, учиться пластичности, повышать культуру общения через танец. Изменения довольно скоро становятся заметны и на внешнем уровне, у человека повышается самооценка. А так, где сейчас знакомиться молодежи? Только в соцсетях?