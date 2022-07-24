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Политика24 июля 2022 11:59

24 июля в Курской области начинаются учебные стрельбы

Жителей региона просят сохранять спокойствие
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Стрельбы пройдут в Рыльском районе

Стрельбы пройдут в Рыльском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ученые стрельбы российских военнослужащих начинаются в настоящее время на специальных полигонах Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей не волноваться, - добавил Лисман.

Ранее КП сообщала, что "желтый уровень" террористической опасности продлили в Курской области до 8 августа. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 24 июля.

Губернатор отметил, что за последние две недели в области не выявили случаев диверсий и терактов. Однако обстрелы со стороны продолжаются, поэтому необходимо действие желтого уровня. О подозрительных гражданах и беспилотниках курян просят незамедлительно сообщать по номеру 112.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Курской области введен с 11 апреля.