24 июля в Курской области начинаются учебные стрельбы

Стрельбы пройдут в Рыльском районе
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Ученые стрельбы российских военнослужащих начинаются в настоящее время на специальных полигонах Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.
- Прошу жителей не волноваться, - добавил Лисман.
Ранее КП сообщала, что "желтый уровень" террористической опасности продлили в Курской области до 8 августа. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 24 июля.
Губернатор отметил, что за последние две недели в области не выявили случаев диверсий и терактов. Однако обстрелы со стороны продолжаются, поэтому необходимо действие желтого уровня. О подозрительных гражданах и беспилотниках курян просят незамедлительно сообщать по номеру 112.
Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Курской области введен с 11 апреля.