24 июля в Курской области начинаются учебные стрельбы

Стрельбы пройдут в Рыльском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ученые стрельбы российских военнослужащих начинаются в настоящее время на специальных полигонах Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей не волноваться, - добавил Лисман.

Ранее КП сообщала, что "желтый уровень" террористической опасности продлили в Курской области до 8 августа. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 24 июля.

Губернатор отметил, что за последние две недели в области не выявили случаев диверсий и терактов. Однако обстрелы со стороны продолжаются, поэтому необходимо действие желтого уровня. О подозрительных гражданах и беспилотниках курян просят незамедлительно сообщать по номеру 112.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Курской области введен с 11 апреля.