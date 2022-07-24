Курянина осудили за уклонение от уплаты 39 миллионов рублей налогов

Следствие и суд установили, что глава компании вносил в декларации ложные сведения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске осудили директора компании, занимающейся оптовой торговлей электротоварами. Как сообщили в региональном СУ СКР, 39-летнего мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Следствие и суд установили, что глава компании вносил в декларации ложные сведения. Тем самым он уклонился от уплаты налога с организации за 2016 -2020 года на общую сумму более 39 миллиона рублей. Во время расследования силовики наложили арест на имущество организации на сумму 1,4 миллиона рублей.

Осужденному предстоит вернуть в бюджет более 39 миллиона рублей. Кроме того, директора компании оштрафовали на 200 тысяч рублей.