За сутки коронавирус выявили у 37 жителей Курской области

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки коронавирус выявили у 37 жителей Курской области. По данным оперштаба на 24 июля, всего в регионе зарегистрировали 120 145 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 132 человека, на ИВЛ – 2 (1 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По актуальным данным, за прошедший день скончался еще один пациент - женщина 75 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего за время пандемии от ковидных осложнений умерли 2496 человек.