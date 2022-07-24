О подозрительных гражданах и беспилотниках курян просят незамедлительно сообщать по номеру 112 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 8 августа. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 24 июля.

Губернатор отметил, что за последние две недели в области не выявили случаев диверсий и терактов. Однако обстрелы со стороны продолжаются, поэтому необходимо действие желтого уровня. О подозрительных гражданах и беспилотниках курян просят незамедлительно сообщать по номеру 112.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Курской области введен с 11 апреля. Такое решение было принято из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов в регионе.