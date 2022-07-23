В Курской области капитально ремонтируют гимназию № 4

Работы выполнены на 30% Фото: Архив "КП"

В Курчатове Курской области в гимназии № 4 идет капитальный ремонт. Работы проходят в рамках новой федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Как сообщают в региональной администрации, в здании заменят кровлю, электрику, системы водоснабжения, полы, а также утеплят фасад и установят вентилируемый фасад. Всего на это будет направлено свыше 120 миллионов рублей, больше 93 миллионов рублей из них – средства федерального бюджета.

- Ежедневно в школе работают около 60 человек. По контракту ремонт должны завершить 31 октября, однако мы рассчитываем, что 1 сентября здесь уже можно будет начать учебный процесс: работа строится таким образом, чтобы в первую очередь были готовы те помещения, в которых находятся дети, – заявил заместитель председателя регионального комитета образования и науки Даниил Рыльцов.

На сегодня работы выполнены на 30%. Сейчас специалисты занимаются утеплением фасада, начали монтировать инженерные и электрические сети, приступили к оштукатуриванию стен.