В Курской области начнет работать "Диспансерный патруль"

В Диспансерном патруле совместно будут работать сотрудники службы скорой помощи и поликлиник Фото: Архив "КП"

В рамках регионального проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области организуют медицинские осмотры людей с болезнями системы кровообращения на дому. Как сообщают в региональной администрации, обследование Диспансерным патрулем проводится бесплатно, оно направлено на предупреждение осложнений и обострения заболеваний, а также на медицинскую реабилитацию.

- В Диспансерном патруле совместно будут работать сотрудники службы скорой помощи и поликлиник. Медики проведут опрос, измерят артериальное давление и сатурацию, снимут электрокардиограмму, проведут экспресс-тест на содержание глюкозы в крови. Все результаты внесут в чек-лист, который передадут в поликлинику, а там уже назначат лечение, при необходимости направят к врачу-специалисту или на дополнительное обследование. Перед визитом медицинские работники свяжутся с пациентом и предупредят о своем приезде, – рассказала главный внештатный терапевт Курской области Светлана Бабичева.

Списки пациентов для посещения составляются врачами поликлиник на основании медицинских показаний. В первую очередь патруль будет приезжать к пациентам из групп риска – с сопутствующими заболеваниями, которые не обращались за медицинской помощью более двух лет.