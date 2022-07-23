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Здоровье23 июля 2022 8:04

За сутки коронавирусом заразились 39 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 125 человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе продолжается вакцинация от ковид

В регионе продолжается вакцинация от ковид

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 23 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 39 человек. Всего за с начала пандемии в регионе зарегистрировано 120 108 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 125 пациентов, на ИВЛ – 4 (2 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2495 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Добавим, предыдущие несколько дней в Курской области наблюдался рост новых случаев ковид. По данным оперштаба на 22 июля, за последние сутки коронавирусом заразились еще 43 человека. Были и летальные исходы. Так, 22 июля стало известно о смерти 91-летней курянки. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.